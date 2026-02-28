Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war der Zörbiger FC gegenüber dem FC Eintracht Köthen machtlos und wurde mit 2:5 (2:3) vom Platz gefegt.

2:5 – Zörbiger FC verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen FC Eintracht Köthen

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Eintracht Köthen ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (2:3).

Michl Winter (FC Eintracht Köthen) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jair Waylen Perry den Ball ins Netz (24.).

Zörbiger FC gerät 0:2 ins Hintertreffen – 24. Minute

Tor Nummer drei schoss Pascal Hempel für Zörbig (30.). Die Partie blieb spannend. Oliver Kleewein (Zörbig) und Erony Pinto Correia (Köthen) trafen in Minute 35 und 45. Alhassana Diawara traf für Köthen (80). Spielstand 4:2 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Adrian Wojciech Mendel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:5 auszubauen (90.+8).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Eintracht Köthen

Zörbiger FC: Koller – Behr, Gansen, Oertel, Brenner, Teichert, Schmidt, Schindler, Kleewein (67. Schönburg), Hempel, Nentwig (46. Lindemann)

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik, Arolu, Kallenbach, Perry (45. Mendel), Sawaneh (77. Abou), Pinto Correia (53. Ishchenko), Amadou Narey, Becker, Winter (74. Diawara), Bartosiak

Tore: 0:1 Michl Winter (13.), 0:2 Jair Waylen Perry (24.), 1:2 Pascal Hempel (30.), 2:2 Oliver Kleewein (35.), 2:3 Erony Pinto Correia (45.), 2:4 Alhassana Diawara (80.), 2:5 Adrian Wojciech Mendel (90.+8); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 114