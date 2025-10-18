Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war die Turbine Halle II gegenüber dem SSV 90 Landsberg machtlos und wurde 2:4 (1:3) besiegt.

2:4 – Turbine Halle II verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SSV 90 Landsberg

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und der SSV 90 Landsberg haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (1:3).

In Minute 15 schoss Niclas Noah Kochmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Lucas Schlesier der Torschütze (26.).

Minute 26 Turbine Halle II auf Augenhöhe mit SSV 90 Landsberg – 1:1

Tor Nummer drei schoss Robert Voß für Landsberg (31.). Die Partie blieb spannend. Lucas Schlesier (Landsberg) traf in Minute 45. Moritz Teichler traf für Halle (53). Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Das Spiel endete bitter für die Hallenser. In Minute 77 lenkte Julius Lantzsch den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. In Spielminute 78 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SSV 90 Landsberg

Turbine Halle II: Bergien – Teichler, Everding, Kochmann, Müller (75. Thermann), Brülls (46. Kallen), Kuske, Titonis (77. Fallouti), Lantzsch, Leinhoß, Makosch

SSV 90 Landsberg: Dimke – Voß, Knorr, Wichmann, Rappe (87. Balthasar), Reuschel (78. Schubert), Stephan, Weber, Scheller (63. Thiel), Schlesier (78. George), Köhler

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Lucas Schlesier (26.), 1:2 Robert Voß (31.), 1:3 Lucas Schlesier (45.), 2:3 Moritz Teichler (53.), 2:4 Julius Lantzsch (77.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller; Zuschauer: 60