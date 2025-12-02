Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem SV Romonta 90 Stedten am Sonntag nicht, als er sich vor 53 Fans mit 2:4 (1:1) gegen den SV Eintra. Lüttchendorf verabschieden musste.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der SV Eintra. Lüttchendorf ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Sebastian Kolle für Lüttchendorf traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Mansfelder konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (22.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Martin Fiebiger/Lüttchendorf (52.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) in Minute 62 und Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 63. Spielstand 3:2 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Florian Nachtwein kam rein für Malique Jüttner. Auf der Gastseite sprang Naso Petraj für Robin Gerlach ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Naso Petraj den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (80.). Damit war der Triumph der Mansfelder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – J. Berger, Merker, Lindau, Prenz, Jüttner (79. Nachtwein), Kaschperk, Thomas (83. Schrötter), Bielig, Schreiber (83. J. Berger), Böttger

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Horlbog, Kalalib Alshabi, Obeid (46. Fiebiger), Siebald, Stoye, Siebenhühner, Schulze, Gerlach (73. Petraj), Kolle

Tore: 0:1 Sebastian Kolle (9.), 1:1 Philipp Böttger (22.), 1:2 Martin Fiebiger (52.), 1:3 Felix Schlegel (62.), 2:3 Marcel Merker (63.), 2:4 Naso Petraj (80.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Charlott Ziehm, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 53