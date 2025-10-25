Der SV Romonta 90 Stedten hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen die SG Reußen mit 2:4 (1:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und die SG Reußen ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Nils Grünhage das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Kevin Schicha (43.) erzielt wurde.

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Alexander Benze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Landsberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz, Grünhage, Nachtwein, Höher, J. Berger, Schrötter, Merker, Schreiber (62. Thomas), Kaschperk (65. Jüttner), Bielig

SG Reußen: Harre – Benze, Förderreuther (60. Czaplicki), Schulz (70. John), Gewinner, Herrmann, Broda, Flaschina, Schicha, Besser, Drewlo

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44