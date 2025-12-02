Der SV Romonta 90 Stedten hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf mit 2:4 (1:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der SV Eintra. Lüttchendorf ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Sebastian Kolle (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (22.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Martin Fiebiger/Lüttchendorf (52.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) in Minute 62 und Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 63. Spielstand 3:2 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Florian Nachtwein kam rein für Malique Jüttner. Auf der Gastseite sprang Naso Petraj für Robin Gerlach ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Naso Petraj den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (80.). Damit war der Triumph der Mansfelder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (83. Schrötter), Lindau, Böttger, J. Berger, Jüttner (79. Nachtwein), Prenz, Bielig, Kaschperk, Schreiber (83. J. Berger), Merker

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gerlach (73. Petraj), Siebald, Schlegel, Horlbog, Schulze, Kolle, Kalalib Alshabi, Siebenhühner, Obeid (46. Fiebiger), Stoye

Tore: 0:1 Sebastian Kolle (9.), 1:1 Philipp Böttger (22.), 1:2 Martin Fiebiger (52.), 1:3 Felix Schlegel (62.), 2:3 Marcel Merker (63.), 2:4 Naso Petraj (80.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Charlott Ziehm, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 53