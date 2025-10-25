Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem SV Romonta 90 Stedten am Samstag nicht, als er sich vor 44 Fans mit 2:4 (1:1) gegen die SG Reußen verabschieden musste.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und die SG Reußen haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Nils Grünhage für Stedten traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz (43.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Romonta 90 Stedten gegen SG Reußen – Minute 43

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Alexander Benze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Landsberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Nachtwein, Grünhage, Bielig, Prenz, Höher, Schrötter, J. Berger, Kaschperk (65. Jüttner), Schreiber (62. Thomas), Merker

SG Reußen: Harre – Broda, Flaschina, Besser, Drewlo, Förderreuther (60. Czaplicki), Gewinner, Schulz (70. John), Benze, Schicha, Herrmann

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44