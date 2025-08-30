Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Nach nur 17 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Zörbiger legten in der 41. Minute nach. Diesmal war Tom Gansen der Torschütze.

Zörbiger FC baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 41

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der FC Hettstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Tom Wienholz (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Hettstedt erlangen (90.+3). Die Zörbiger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Lindemann (46. Hempel), Deidok, Janders, Seliger, Oertel, Schmidt, Matthias, Kleewein (46. Ruschke), Brenner

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Kemnitz (75. Lettau), Krey, Svitiukha, Mühlenberg, Lettau, Döring, Stein (46. Krey), Kosko, Prokhorenko (70. Uhlig)

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85