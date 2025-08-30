Ergebnis 2. Spieltag 2:2 – Zörbiger FC und FC Hettstedt trennen sich remis
Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.
Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).
Nach nur 17 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Zörbiger legten in der 41. Minute nach. Diesmal war Tom Gansen der Torschütze.
Zörbiger FC baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 41
Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Zörbig
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 2
In der Nachspielzeit nutzte der FC Hettstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Tom Wienholz (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Hettstedt erlangen (90.+3). Die Zörbiger haben sich somit Platz vier gesichert.
Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt
Zörbiger FC: Koller – Gansen, Lindemann (46. Hempel), Deidok, Janders, Seliger, Oertel, Schmidt, Matthias, Kleewein (46. Ruschke), Brenner
FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Kemnitz (75. Lettau), Krey, Svitiukha, Mühlenberg, Lettau, Döring, Stein (46. Krey), Kosko, Prokhorenko (70. Uhlig)
Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85