Ein 2:2 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau II und FC Halle-Neustadt am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Blau-Weiß Dölau II und der FC Halle-Neustadt am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Björn Dinter für Dölau traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Maximilian Hardt der Torschütze (53.).

Unentschieden. Halle-Neustadts Hardt konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Niclas Dragon (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erzielen (88.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lippoldt (85. Werdan), Dragon, A. Kleinert (56. Grimm), Balbach, M. Kleinert, Hermann, Wittmann, Dinter (80. Moradi), Troitzsch, Öder (61. Lindenhahn)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Al-Hamdi (77. Barghan), Moh, Keunang, Ali Yusuf, Abdulrahman (71. Tilahun), Tinto, Müller, Zuleger, Teklay (56. Manga), Hardt

Tore: 1:0 Björn Dinter (1.), 1:1 Maximilian Hardt (53.), 1:2 Maximilian Hardt (82.), 2:2 Niclas Dragon (88.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Winfried Bohrmann, Oliver Schunke; Zuschauer: 50