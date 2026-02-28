Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber FC Halle-Neustadt gegen den SV Blau-Weiß Dölau II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der FC Halle-Neustadt und der SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag 2:2 (1:1) getrennt.

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Danut Halibei das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tim Hüttig der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II – 1:1 in Minute 15

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Lennox Regener, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Al-Hamdi (20. Zuleger), Hardt (70. Barghan), Halibei (70. Regener), Zamil (77. Ali Yusuf), Stolle, Tinto, Moh (84. Abdulrahman), Keunang, Manga

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kamm Al Azzawe, Kleinert, Hermann, Klaus, Troitzsch, Bilau, Öder (60. Klein), Geyer (70. Kleinert), Hüttig, Lüttgens

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60