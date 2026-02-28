Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein FC Halle-Neustadt gegen den SV Blau-Weiß Dölau II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der FC Halle-Neustadt und der SV Blau-Weiß Dölau II ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

In Minute 12 schoss Danut Halibei das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Tim Hüttig (15.).

1:1 im Duell zwischen FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II – 15. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lennox Regener (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Neustadt erzielen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Al-Hamdi (20. Zuleger), Keunang, Halibei (70. Regener), Müller, Tinto, Manga, Hardt (70. Barghan), Zamil (77. Ali Yusuf), Moh (84. Abdulrahman), Stolle

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kamm Al Azzawe, Geyer (70. Kleinert), Troitzsch, Öder (60. Klein), Kleinert, Bilau, Lüttgens, Klaus, Hermann, Hüttig

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60