Für den Gastgeber FC Halle-Neustadt endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

Danut Halibei (FC Halle-Neustadt) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tim Hüttig der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

1:1 Ausgleich im Spiel FC Halle-Neustadt gegen SV Blau-Weiß Dölau II – 15. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Lennox Regener, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Al-Hamdi (20. Zuleger), Hardt (70. Barghan), Keunang, Müller, Zamil (77. Ali Yusuf), Stolle, Manga, Moh (84. Abdulrahman), Halibei (70. Regener), Tinto

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Bilau, Öder (60. Klein), Hüttig, Geyer (70. Kleinert), Troitzsch, Lüttgens, Kamm Al Azzawe, Kleinert, Klaus, Hermann

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60