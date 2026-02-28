Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der FC Halle-Neustadt und der SV Blau-Weiß Dölau II ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Danut Halibei (FC Halle-Neustadt) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Hüttig den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II – 1:1 in Minute 15

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Lennox Regener, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Hardt (70. Barghan), Zamil (77. Ali Yusuf), Tinto, Moh (84. Abdulrahman), Stolle, Keunang, Manga, Halibei (70. Regener), Al-Hamdi (20. Zuleger), Müller

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Geyer (70. Kleinert), Hermann, Kleinert, Troitzsch, Lüttgens, Kamm Al Azzawe, Bilau, Klaus, Öder (60. Klein), Hüttig

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60