Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber 1. SV Sennewitz gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Petersberg/MTU. Am Samstag haben sich der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Rico Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (61.). Die Hettstedter konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Niklas Kasten der Torschütze (70.).

1. SV Sennewitz und FC Hettstedt – 1:1 in Minute 70

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Lucas Seidewitz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Petersberger zu erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Bartschek (61. Horn), Bukenya, Görlitz, Dieske, Seidewitz, Gerlach, Von Cieminski, Schmidt, Kasten, Lorenz (83. Herrmann)

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Wienholz, Hoffmann (86. Lettau), Svitiukha (66. Krey), Krey, Stein, Kosko, Doberenz, Döring, Kemnitz (57. Bendzko)

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37