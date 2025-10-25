Dem SV Eintra. Lüttchendorf gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz an der B 80 geboten. Die Mansfelder setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Hans Siebenhühner (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

86. Minute: SV Eintra. Lüttchendorf liegt mit 2:0 vorne

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (86.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Siebald, Gerlach, Stoye (86. Hajdarpasic), Horlbog, Schulze, Petraj, Siebenhühner, Fiebiger (60. Kolle), Kalalib Alshabi

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm, Hermann, Ranft, Klaus, Kleinert, Troitzsch, Richter, Kleinert (72. Werdan), Öder (67. Wittmann), Freund

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42