Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 71 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 freuen.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 71 Besuchern des Sportforums geboten. Die Landsberger waren den Gästen aus Nietleben mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Robert Berbig (SSV 90 Landsberg) netzte überraschend noch in der in der 2. Minute der Nachspielzeit ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

SSV 90 Landsberg liegt in Minute 90+4 2:0 vorn

Unmittelbar darauf gelang es Niclas Scheller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – Nietlebener SV Askania 09

SSV 90 Landsberg: Balthasar – Diallo (72. Madalschek), Scheller, Weber, Dammering, Schlesier (86. Schorsch), Reuschel, Voß, Knaut, Berbig, Rappe (86. Fleischer)

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Manga (80. Blautzik), Schumann (80. Tilahun), Bork, Benesch, Oelschlägel, Stein, Hübner (61. Goldstein), Müller (59. Braun), Gudert (89. Silber), Bageritz

Tore: 1:0 Robert Berbig (90.+2), 2:0 Niclas Scheller (90.+4); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Marek Scholz, Livius Hennig; Zuschauer: 71