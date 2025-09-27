Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Nach nur 22 Minuten schoss Jamy Leon Görlitz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

2:0 Vorsprung für 1. SV Sennewitz – 39. Minute

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur vier Spielminuten später konnte Max Angermann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 4:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Von Cieminski, Görlitz, Boettcher, Dieske, Schmidt (77. Horn), Dittrich (85. Berner), Angermann, Bukenya (86. Salomon), Gerlach, Herrmann (62. Lorenz)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Knorr (39. Diallo), Scheller, Voß, Köhler (63. Weber), Knaut, Madalschek (76. Stephan), Darmochwal, Schlesier, Reuschel, Stryjakowski

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70