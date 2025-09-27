Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten die Gäste aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän.

In Minute 22 schoss Jamy Leon Görlitz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

Es sah nicht gut aus für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Max Angermann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (57.). Damit war der Triumph der Petersberger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Petersberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya (86. Salomon), Schmidt (77. Horn), Dittrich (85. Berner), Dieske, Angermann, Görlitz, Boettcher, Von Cieminski, Herrmann (62. Lorenz), Gerlach

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski, Voß, Madalschek (76. Stephan), Darmochwal, Schlesier, Knorr (39. Diallo), Reuschel, Knaut, Köhler (63. Weber), Scheller

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70