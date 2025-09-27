Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger schlugen das Team aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän.

Jamy Leon Görlitz traf für den 1. SV Sennewitz in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Petersberger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Max Angermann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (57.). Damit war der Triumph der Petersberger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Petersberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Görlitz, Boettcher, Gerlach, Dieske, Herrmann (62. Lorenz), Von Cieminski, Dittrich (85. Berner), Angermann, Bukenya (86. Salomon), Schmidt (77. Horn)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Knorr (39. Diallo), Knaut, Madalschek (76. Stephan), Köhler (63. Weber), Scheller, Darmochwal, Schlesier, Voß, Reuschel, Stryjakowski

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70