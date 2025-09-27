Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Jamy Leon Görlitz traf für den 1. SV Sennewitz in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Petersberger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

2:0 Vorsprung für 1. SV Sennewitz – Minute 39

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Max Angermann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (57.). Damit war der Triumph der Petersberger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Petersberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Angermann, Dieske, Von Cieminski, Bukenya (86. Salomon), Dittrich (85. Berner), Herrmann (62. Lorenz), Schmidt (77. Horn), Görlitz, Gerlach, Boettcher

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller, Schlesier, Voß, Madalschek (76. Stephan), Köhler (63. Weber), Reuschel, Knorr (39. Diallo), Darmochwal, Knaut, Stryjakowski

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70