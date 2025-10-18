Der 1. SV Sennewitz erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 28 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stedten durch.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz mit 2:0 vorne – Minute 90+3

In der Nachspielzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Am Ende des Duells sollte es dem 1. SV Sennewitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Richart Alfred Herrmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Petersberger entschieden. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Dieske, Bukenya, Gerlach (90. Al Hasan), Görlitz, Von Cieminski, Schmidt (70. Herrmann), Boettcher, Angermann (85. Harm), Kasten, Berner (46. Lorenz)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Nachtwein (67. Thomas), Schrötter (75. Schreiber), Siedler, Merker, Bielig, Höher, Prenz, Grünhage, Berger

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28