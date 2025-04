Der 1. SV Sennewitz errang am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein (23.). Die Petersberger legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Christian Friedrich der Torschütze.

1. SV Sennewitz führt nach 35 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 39 gelang es Spieler Nummer 5 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Conrad Schmidt traf für Sennewitz in Minute 81. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 18

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Oliver Dieske (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Zimmermann – Friedrich (53. Seidewitz), Kasten, Görlitz (53. Von Cieminski), Mähnert (85. Berner), Klinge, Boettcher, Dieske, Schönig (85. Mitzner), Angermann (70. Schmidt), Aleithe

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt (46. Geppert) – Schieritz, Müller (70. Kettmann), Große, Jahnel, Walter, Lindenhahn, Brock (68. Wenzel), Kirchbach, Neubert (78. Gruber), Kanditt

Tore: 1:0 Niklas Kasten (7.), 2:0 Christian Friedrich (35.), 2:1 Jonas Konstantin Jahnel (39.), 3:1 Conrad Schmidt (81.), 4:1 Oliver Dieske (90.+2); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 40