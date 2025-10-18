Der 1. SV Sennewitz erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Petersberg/MTU. Die 28 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten das Team aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz mit 2:0 vorne – Minute 90+3

In der Nachspielzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (90.+3). Die Petersberger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Berner (46. Lorenz), Gerlach (90. Al Hasan), Angermann (85. Harm), Dieske, Schmidt (70. Herrmann), Boettcher, Bukenya, Von Cieminski, Kasten, Görlitz

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Nachtwein (67. Thomas), Berger, Siedler, Prenz, Schrötter (75. Schreiber), Bielig, Grünhage, Merker, Lindau, Höher

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28