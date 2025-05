Am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der 1. SV Sennewitz vor 37 Zuschauern über einen soliden 4:2 (0:1)-Sieg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Petersberg/MTU. Der 1. SV Sennewitz und der SV Höhnstedt haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:2 (0:1). Sennewitz – Höhnstedt: Nachdem der 1. SV Sennewitz an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 4:2 (0:1).

Nach gerade einmal 21 Minuten schoss Tobias Weißenborn das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Höhnstedt noch einen drauf: In Minute 47 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Weißenborn.

1. SV Sennewitz liegt 0:2 zurück – 47. Minute

Sennewitz war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Sebastian Thiele nach und netzte zwei weitere Male ein (63, 72). Spielstand 3:2 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Lucas Seidewitz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 4:2 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 91 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Rote Karte ein. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Höhnstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Görlitz (46. Klinge), Kasten, Friedrich (87. Mitzner), Von Cieminski, Boettcher, Angermann (89. Schmidt), Dieske, Lorenz (71. Bukenya), Aleithe, Seidewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schulz, Büchner, Matz, Müller, Rickert, Elstner, Folter, Kropp, Friedemann (35. Scheffler), Weißenborn

Tore: 0:1 Tobias Weißenborn (21.), 0:2 Tobias Weißenborn (47.), 1:2 Luca Joaquin Lorenz (59.), 2:2 Christian Friedrich (63.), 3:2 Christian Friedrich (72.), 4:2 Lucas Seidewitz (86.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 37