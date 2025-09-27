Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Nach lediglich 22 Minuten schoss Jamy Leon Görlitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Max Angermann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Petersberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dieske, Bukenya (86. Salomon), Schmidt (77. Horn), Von Cieminski, Görlitz, Herrmann (62. Lorenz), Dittrich (85. Berner), Gerlach, Boettcher, Angermann

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski, Köhler (63. Weber), Darmochwal, Reuschel, Knaut, Schlesier, Scheller, Knorr (39. Diallo), Voß, Madalschek (76. Stephan)

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70