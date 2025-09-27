Der 1. SV Sennewitz erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 70 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SSV 90 Landsberg.

Petersberg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Sennewitz ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Petersberger gewannen souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg.

Nach nur 22 Minuten schoss Jamy Leon Görlitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Max Angermann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Schmidt (77. Horn), Bukenya (86. Salomon), Görlitz, Gerlach, Dieske, Angermann, Dittrich (85. Berner), Von Cieminski, Herrmann (62. Lorenz), Boettcher

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller, Voß, Reuschel, Darmochwal, Stryjakowski, Köhler (63. Weber), Knorr (39. Diallo), Knaut, Schlesier, Madalschek (76. Stephan)

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70