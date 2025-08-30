Eine bittere Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Dittrich erzielt.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, Müller (45. Balashov), Göring, Matz, Rickert, Raase, Kossien (64. Mergner), Dressel, Folter, Aschenbach

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Boettcher, Klinge, Dieske, Berner (60. Herrmann), Bukenya, Aleithe, Von Cieminski, Gerlach, Seidewitz (28. Dittrich), Kasten

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141