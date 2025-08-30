Ergebnis 2. Spieltag 1:6 – SV Höhnstedt kassiert klare Pleite gegen 1. SV Sennewitz
Eine bittere Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).
Salzatal/MTU. Die 141 Beobachter auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:6 (0:2) einstecken musste.
Gleich nach dem Anstoß schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Dittrich erzielt.
Minute 39: SV Höhnstedt liegt 0:2 zurück
Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Salzatal
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 2
Unmittelbar darauf gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 zu festigen (90.).
Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz
SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, Müller (45. Balashov), Göring, Matz, Rickert, Raase, Kossien (64. Mergner), Dressel, Folter, Aschenbach
1. SV Sennewitz: Al Hasan – Boettcher, Klinge, Dieske, Berner (60. Herrmann), Bukenya, Aleithe, Von Cieminski, Gerlach, Seidewitz (28. Dittrich), Kasten
Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141