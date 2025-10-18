Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Höhnstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Eintra. Lüttchendorf unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Tom Elias Kalcher durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Mansfelder legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Gründler der Torschütze (11.).

Minute 11: SV Höhnstedt mit 0:2 im Rückstand

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der 90. Minute gelang es Vincent Matz, den Ball ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Aschenbach (89. Hage), Rickert, Mergner, Schulz, Göring, Ruckhardt (63. Raase), Dressel (80. Häsler), Schauer, Balashov, Matz

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gründler, Petraj (77. Obeid), Gerlach (80. Jankowski), Schulze, Schlegel, Kalalib Alshabi, Fiebiger, Stoye, Siebenhühner, Horlbog (72. Hajdarpasic)

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143