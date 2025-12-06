Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II in der Partie gegen die SG Reußen am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Alexander Benze (SG Reußen) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Kevin Schicha erzielt.

Minute 38: SV Blau-Weiß Dölau II 0:2 im Hintertreffen

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Reußen kassierte noch einmal Gelb.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Benze den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (81.). Damit war der Sieg der Landsberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Klaus, Wittmann (56. Richter), M. Klein, Kleinert, Lindenhahn, Troitzsch, Balbach, Grimm (75. Werdan)

SG Reußen: Harre – Schulz, Czaplicki (68. John), Benze, Gewinner, Flaschina, Grobstich (80. Krieger), Schicha, Herrmann, Besser (86. Flegel), Broda

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27