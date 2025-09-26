Eine bittere Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den FC Eintracht Köthen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 30 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Alhassana Diawara das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Marcel Grzegorz Dzwonik den Ball ins Netz (17.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Finn Kallenbach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 auszubauen (74.). Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann, Balbach, Troitzsch, M. Kleinert, Lindenhahn, Richter (46. Dinter), Öder, Dragon (60. Ranft), A. Kleinert

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker, Kallenbach, Finze, Winter (76. Dannenberg), Marschall (65. Fritsch), Dzwonik (90. Al-Ghashm), Räber Cruz, Ishchenko (87. Abou), Diawara (36. Passou Bitalounani), Paquo

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30