Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II im Spiel gegen die SG Reußen am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Nach gerade einmal 20 Minuten schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Kevin Schicha erzielt.

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück – 38. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Reußen kassierte noch einmal Gelb.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Benze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu erweitern (81.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Klaus, Grimm (75. Werdan), Balbach, M. Klein, Kleinert, Wittmann (56. Richter), Troitzsch, Lindenhahn

SG Reußen: Harre – Herrmann, Czaplicki (68. John), Besser (86. Flegel), Schicha, Broda, Flaschina, Grobstich (80. Krieger), Schulz, Gewinner, Benze

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27