Eine herbe Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den FC Eintracht Köthen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 30 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Alhassana Diawara (FC Eintracht Köthen) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Die Köther legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Marcel Grzegorz Dzwonik der Torschütze (17.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Kallenbach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu festigen (74.). Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Kleinert, Balbach, Wittmann, Dragon (60. Ranft), Öder, Troitzsch, A. Kleinert, Lindenhahn, Richter (46. Dinter)

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker, Marschall (65. Fritsch), Diawara (36. Passou Bitalounani), Paquo, Ishchenko (87. Abou), Finze, Winter (76. Dannenberg), Räber Cruz, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Kallenbach

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30