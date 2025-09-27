Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 42 Fans mit 1:4 (0:1) gegen den SV Eintra. Lüttchendorf verabschieden musste.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Matthias Wirth. Der Trainer von Halle musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Lüttchendorf beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In Minute 14 schoss Stefan Horlbog das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintra. Lüttchendorf musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (44.). In der zweiten Halbzeit setzte Lüttchendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Alexander Gründler erzielt.

Turbine Halle II liegt 0:2 zurück – Minute 57

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle II. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Kolle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (81.). Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Braunschweig, Zahn, Titonis, Hayatou, Heldt (46. Günther), Everding, Kuske, Kasparek (5. Anders), Nultsch (77. Brülls), Krziwanie (81. Makosch)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Gründler (62. Bölke), Horlbog, Obeid (46. Gerlach), Kolle, Siebald, Schulze, Petraj, Siebenhühner, Kalalib Alshabi

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42