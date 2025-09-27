Die Turbine Halle II hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf mit 1:4 (0:1).

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Matthias Wirth. Der Trainer von Halle musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Lüttchendorf beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Stefan Horlbog traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Spielminute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Eintra. Lüttchendorf musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (44.). Das zweite Tor konnten die Mansfelder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz.

Turbine Halle II liegt 0:2 im Rückstand – Minute 57

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle II. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kolle (Lüttchendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger. Die Turbine Halle II rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Krziwanie (81. Makosch), Nultsch (77. Brülls), Kuske, Zahn, Kasparek (5. Anders), Titonis, Heldt (46. Günther), Braunschweig, Hayatou, Everding

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Kalalib Alshabi, Petraj, Kolle, Siebenhühner, Horlbog, Gründler (62. Bölke), Obeid (46. Gerlach), Schlegel, Siebald

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42