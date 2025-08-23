Der FC Eintracht Köthen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den Zörbiger FC mit 1:3 (0:1).

Köthen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Robert Giersberg. Der Trainer von Köthen musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Zörbig beobachten.

Schon kurz nach Spielstart schoss Tom Gansen das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen kassierte zweimal Gelb (16.). Der Zörbiger FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sven Schreiter. Das zweite Tor konnten die Zörbiger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oliver Kleewein den Ball ins Netz.

FC Eintracht Köthen gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 52

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 60: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kleewein ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern und den Köthern noch ein Tor zu verschaffen (74.). In Spielminute 88 handelte sich der Zörbiger FC noch eine Gelbe Karte ein. Die Köther sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – Zörbiger FC

FC Eintracht Köthen: Friese – Mauer (61. Sawaneh), Winter (90. Mohamad), Paquo, Abou (72. Fritsch), Kallenbach, Becker (61. Passou Bitalounani), Finze, Diawara, Müller, Ishchenko (37. Marschall)

Zörbiger FC: Koller – Matthias, Kleewein, Janders, Schindler, Brenner, Seliger, Schmidt, Hempel (74. Deidok), Oertel, Gansen (60. Schönburg)

Tore: 0:1 Tom Gansen (8.), 0:2 Oliver Kleewein (52.), 0:3 Oliver Kleewein (60.), 1:3 Alhassana Diawara (74.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 80