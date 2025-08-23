Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war der FC Eintracht Köthen gegenüber dem Zörbiger FC machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Köthen/MTU. Das Spiel zwischen Köthen und Zörbig ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tom Gansen (Zörbiger FC) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen steckte zweimal Gelb ein (16.). Der Zörbiger FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sven Schreiter. In der zweiten Halbzeit setzte Zörbig noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Oliver Kleewein erzielt.

Minute 52: FC Eintracht Köthen mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 60: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kleewein ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern und den Köthern noch ein Tor zu verschaffen (74.). In Spielminute 88 handelte sich der Zörbiger FC noch eine Gelbe Karte ein. Die Köther sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – Zörbiger FC

FC Eintracht Köthen: Friese – Paquo, Diawara, Kallenbach, Finze, Abou (72. Fritsch), Winter (90. Mohamad), Müller, Mauer (61. Sawaneh), Ishchenko (37. Marschall), Becker (61. Passou Bitalounani)

Zörbiger FC: Koller – Kleewein, Hempel (74. Deidok), Schindler, Matthias, Janders, Oertel, Brenner, Gansen (60. Schönburg), Schmidt, Seliger

Tore: 0:1 Tom Gansen (8.), 0:2 Oliver Kleewein (52.), 0:3 Oliver Kleewein (60.), 1:3 Alhassana Diawara (74.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 80