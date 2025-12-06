Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten ist gleichauf geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philipp Böttger (SV Romonta 90 Stedten) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Zörbiger FC Kopf an Kopf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 74

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen.

Das rettende Tor für den Zörbiger FC fiel 29 Minuten nach der Pause, als Tom Gansen den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Zörbiger Team errang (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Schindler, Oertel, Teichert, Lindemann, Hempel, Gansen, Brenner, Deidok (19. Moreno Silva), Seliger (46. Kleewein), Schmidt

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Kaschperk, Grünhage, Berger (82. Berger), Schreiber, Lindau, Merker, Bielig, Thomas (46. Höher), Böttger, Jüttner

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45