Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II gegen den SSV 90 Landsberg ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau II und dem SSV 90 Landsberg mit einem Unentschieden.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Hallenser Gastgeber bereit: Nach 24 Minuten im Spiel lenkte Philipp Grimm den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Landsbergern unerwartet die Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

1:1 für SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg – 87. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Dölau II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Helene Schmalfeld.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (87.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SSV 90 Landsberg

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lüttgens (46. Öder), Klaus (65. Balbach), Kleinert, Pultke, Kamm Al Azzawe, Lindenhahn (79. Kretzschmar), Freund, Troitzsch, Grimm, Hermann (79. Richter)

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Thiel (64. Dammering), Tessmann (72. George), Scheller, Knaut, Diallo, Stephan, Wichmann (72. Schubert), Stryjakowski, Köhler, Hampel

Tore: 0:1 Philipp Grimm (24.), 1:1 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (87.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 32