Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FSV Nienburg und LSG Lieskau am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Nienburg/MTU. Mit einem Remis sind der 1. FSV Nienburg und die LSG Lieskau am Samstag auseinander gegangen. 57 Zuschauer sahen das Spiel in der Exte Arena am Steinbruch.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es düster aus. Doch dann schoss Andreas Knop das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 15

83. Minute 1. FSV Nienburg und LSG Lieskau im Gleichstand – 1:1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Toni Ryll (Lieskau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lieskau erreichen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – LSG Lieskau

1. FSV Nienburg: Held – Knop, Zenker, Hensel, Kümmel, Dauch, Hausdorf, Knöfler (77. Ebeling), Lietz, Finze, Schmidt

LSG Lieskau: Griese – Beier (64. Brauer), Weihrauch (80. Scheiding), Rittermann, Wagner, Herrmann, Funke, Ryll (88. Franke), Sieb, Lindenhahn, Strissel (80. Pöhlitz)

Tore: 1:0 Andreas Knop (74.), 1:1 Toni Ryll (83.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 57