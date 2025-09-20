Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Duell mit der Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Salzatal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Höhnstedt und die Turbine Halle II am Samstag auseinander gegangen. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Höhnstedt.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Axel Everding (Turbine Halle II) netzte in der 4. Minute der zweiten Halbzeit (49.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

SV Höhnstedt und Turbine Halle II – 1:1 in Minute 61

16 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Danny Schulz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Höhnstedt erlangen (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – Schulz, Schauer, Göring, Aschenbach (76. Ruckhardt), Balashov, V. Matz, L. Matz (60. Müller), Dressel, Kropp, Rickert

Turbine Halle II: Umlauft – Anders, Brülls (61. Titonis), Braunschweig, Nultsch, Heldt, Hayatou (88. Dannemann), Everding (76. Fallouti), Kochmann (68. Günther), Krziwanie (13. Makosch), Zahn

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127