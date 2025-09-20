Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Spiel gegen die Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Mit einem Remis sind der SV Höhnstedt und die Turbine Halle II am Samstag vom Platz gegangen. 127 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Höhnstedt.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Axel Everding (Turbine Halle II) netzte in der 4. Minute der zweiten Spielhälfte (49.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

61. Minute SV Höhnstedt und Turbine Halle II im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für den SV Höhnstedt fiel 16 Minuten nach der Pause, als Danny Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Salzataler Team errang (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – Rickert, L. Matz (60. Müller), Göring, Balashov, Dressel, Aschenbach (76. Ruckhardt), Kropp, V. Matz, Schulz, Schauer

Turbine Halle II: Umlauft – Zahn, Nultsch, Heldt, Brülls (61. Titonis), Braunschweig, Anders, Hayatou (88. Dannemann), Kochmann (68. Günther), Krziwanie (13. Makosch), Everding (76. Fallouti)

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127