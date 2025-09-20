Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein SV Höhnstedt gegen die Turbine Halle II ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Höhnstedt und die Turbine Halle II am Samstag auseinander gegangen. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Höhnstedt.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Axel Everding das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

SV Höhnstedt Kopf an Kopf mit Turbine Halle II – 1:1 in Minute 61

Das rettende Tor für den SV Höhnstedt fiel 16 Minuten nach der Halbzeitpause, als Danny Schulz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Salzataler Team errang (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – Dressel, Kropp, Balashov, Schulz, Schauer, Aschenbach (76. Ruckhardt), Rickert, Göring, V. Matz, L. Matz (60. Müller)

Turbine Halle II: Umlauft – Nultsch, Everding (76. Fallouti), Heldt, Krziwanie (13. Makosch), Braunschweig, Brülls (61. Titonis), Zahn, Anders, Kochmann (68. Günther), Hayatou (88. Dannemann)

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127