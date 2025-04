Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war der SV Blau-Weiß Dölau II gegenüber der ESG Halle machtlos und wurde mit 0:3 (0:0) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Helene Schmalfeld. Der Trainer von Dölau musste sein Team bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Norman Ebert (Sandersdorf) zwei Gelbe Karte an die Gäste (41., 45.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Christoph Wehlmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (62.). Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Fabian Kühne der Torschütze (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 18

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 im Rückstand – Minute 76

In der 90. Minute gelang es Wehlmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (90.). In Spielminute 93 handelte sich die ESG Halle noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – ESG Halle

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Schuh (77. Hüttig), Burmeister (46. A. Kleinert), Redmann, Grimm, Herbrich (85. Aschenbach), Ojo, Dinter, Balbach, M. Kleinert (82. Troitzsch), Rothe

ESG Halle: Dimke – (80. Michel), Wehlmann, Soyk (84. Breitbach), Pietsch, Schulze, Seidi, John, Keller, Kühne, Ros

Tore: 0:1 Christoph Wehlmann (62.), 0:2 Fabian Kühne (76.), 0:3 Christoph Wehlmann (90.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20