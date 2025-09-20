Der FC Halle-Neustadt hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den FC Hettstedt mit 0:3 (0:1).

0:3 – FC Halle-Neustadt verliert auf dem heimischen Platz klar gegen FC Hettstedt

Halle/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Steve Hardt mit 0:3 (0:1) gegen Hettstedt geschlagen geben müssen.

Tom Wienholz traf für den FC Hettstedt e.V. in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hettstedter legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Rico Hoffmann der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

FC Halle-Neustadt liegt 0:2 zurück – Minute 78

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Hettstedt e.V. steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der FC Hettstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Yurii Kosko (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – FC Hettstedt

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Abdulrahman, Belay Weldemichael (67. Al-Hamdi), Tinto, Zuleger, Keunang, Teklay, Manga, Barghan (46. Moh), Hardt (46. Halibei)

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Krey (28. Mühlenberg), Wienholz, Uhlig (73. Hoffmann), Stein, Kemnitz (70. Svitiukha), Krey, Lettau, Döring, Prokhorenko (85. Hohmuth)

Tore: 0:1 Tom Wienholz (13.), 0:2 Rico Hoffmann (78.), 0:3 Yurii Kosko (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Ehrhardt; Zuschauer: 30