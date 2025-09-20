Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der FC Halle-Neustadt gegenüber dem FC Hettstedt machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

0:3 – FC Halle-Neustadt verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen FC Hettstedt

Halle/MTU. Das Match zwischen Halle-Neustadt und Hettstedt ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tom Wienholz traf für den FC Hettstedt e.V. in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Hettstedt noch einen drauf: In Minute 78 wurde ein weiteres Tor durch Rico Hoffmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

FC Halle-Neustadt liegt 0:2 im Rückstand – 78. Minute

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Hettstedt e.V. steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Yurii Kosko, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – FC Hettstedt

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Manga, Keunang, Teklay, Belay Weldemichael (67. Al-Hamdi), Abdulrahman, Tinto, Zuleger, Hardt (46. Halibei), Barghan (46. Moh)

FC Hettstedt: Meinicke – Uhlig (73. Hoffmann), Prokhorenko (85. Hohmuth), Döring, Wienholz, Lettau, Kemnitz (70. Svitiukha), Krey (28. Mühlenberg), Kosko, Krey, Stein

Tore: 0:1 Tom Wienholz (13.), 0:2 Rico Hoffmann (78.), 0:3 Yurii Kosko (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Ehrhardt; Zuschauer: 30