Halle/MTU. Das Spiel zwischen Dölau und Hettstedt ist mit einer deutlichen 0:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Andreas Mühlenberg das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

41. Minute: SV Blau-Weiß Dölau II mit 0:2 im Rückstand

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Rico Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern (41.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn (69. Wittmann), Hermann, Balbach, Öder, Hüttig (67. Werdan), M. Kleinert, Grimm (81. Ranft), Dragon (81. Götz), Troitzsch (77. A. Kleinert)

FC Hettstedt: Poschke – Krey, Stein, Hoffmann, Krey, Döring, Lettau (82. Prokhorenko), Doberenz (88. Hohmuth), Kosko, Bendzko (85. Lettau), Mühlenberg

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55