Der BSV Halle-Ammendorf II hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den MSV Eisleben mit 0:2 (0:1).

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcus Niemeier. Der Trainer von Halle-Ammendorf musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Eisleben beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Sebastian Eichler (MSV Eisleben) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

BSV Halle-Ammendorf II liegt 0:2 zurück – Minute 67

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Jannik Twardy, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der MSV Eisleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – MSV Eisleben

BSV Halle-Ammendorf II: Thurm – Klein (76. Ihezuru), Keitel, Vock (60. Eckl), Kirchbach, Beyer (60. Walter), Geißler, Kanditt, Schmidt (54. Gonzalez Sospedra), Piontek, Piven (60. Ivanov)

MSV Eisleben: Agapi – Twardy, Blankenburg, Eckstein, Beese (60. Rische), Samalius, Bobeliuk, Seidemann, Damm (85. Bloßfeld), Olkhovskyi (60. Teske), Eichler (77. Zeugner)

Tore: 0:1 Sebastian Eichler (35.), 0:2 Jannik Twardy (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Michael Frühauf, Thomas Doczekala; Zuschauer: 62