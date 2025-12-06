Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war der BSV Halle-Ammendorf II gegenüber dem MSV Eisleben machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcus Niemeier. Der Trainer von Halle-Ammendorf musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Eisleben beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Sebastian Eichler (MSV Eisleben) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

BSV Halle-Ammendorf II liegt 0:2 zurück – 67. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannik Twardy den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (67.). Damit war der Sieg der Eisleber entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der MSV Eisleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – MSV Eisleben

BSV Halle-Ammendorf II: Thurm – Keitel, Piontek, Beyer (60. Walter), Schmidt (54. Gonzalez Sospedra), Geißler, Kirchbach, Vock (60. Eckl), Kanditt, Piven (60. Ivanov), Klein (76. Ihezuru)

MSV Eisleben: Agapi – Twardy, Eichler (77. Zeugner), Olkhovskyi (60. Teske), Blankenburg, Beese (60. Rische), Seidemann, Samalius, Eckstein, Bobeliuk, Damm (85. Bloßfeld)

Tore: 0:1 Sebastian Eichler (35.), 0:2 Jannik Twardy (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Michael Frühauf, Thomas Doczekala; Zuschauer: 62