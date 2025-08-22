Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein FC Hettstedt gegen den SV Eintra. Lüttchendorf ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Hettstedt/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf. 120 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportpark Hölzchen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

0:0 im Duell zwischen FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf –

Die Hettstedter sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – T. L. Krey, Stein, Prokhorenko (79. Uhlig), M. Krey, Döring, Wienholz, Kemnitz (90. Lettau), Hoffmann, Mühlenberg, Svitiukha

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog, Kalalib Alshabi, Siebald, Fiebiger, Siebenhühner, Schulze, Gründler, Schlegel, Stoye (69. Kolle), Petraj

; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120