Am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber BSV Halle-Ammendorf II gegen den SSV 90 Landsberg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen BSV Halle-Ammendorf II und SSV 90 Landsberg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 54 Zuschauer waren im Stadion der Waggonbauer live dabei. Schiri Justin Geese (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 20

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SSV 90 Landsberg

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Hanke (90. Geißler), Kanditt, Thurm, Hertel (87. Aldim), Lindenhahn, M. R. Beyer (90. R. Beyer), Schieritz, Kirchbach, Neubert, Keitel

SSV 90 Landsberg: Balthasar – Diallo, Kleeblatt, Knaut, Scheller (46. Tessmann), Berbig (75. Reuschel), Voß, Wichmann, Neumann (88. Darmochwal), Weber (46. Stryjakowski), Madalschek (68. Dammering)

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Justus Kott; Zuschauer: 54