Hettstedt/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf mit einem torlosen 0:0 (0:0). 120 Fußballfans waren im Sportpark Hölzchen live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Der FC Hettstedt rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Döring, T. L. Krey, Kemnitz (90. Lettau), Prokhorenko (79. Uhlig), Wienholz, Svitiukha, M. Krey, Stein, Hoffmann

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebald, Schulze, Petraj, Stoye (69. Kolle), Siebenhühner, Gründler, Kalalib Alshabi, Fiebiger, Horlbog, Schlegel

; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120